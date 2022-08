Audi vstoupí od roku 2026 do formule 1, bude dodávat motory

O vstupu dceřiné společnosti koncernu Volkswagen do šampionátu F1 spekulovala média již řadu měsíců. Vedle Audi by měla působit v "královně motorsportu" také další značka koncernu VW - Porsche. Ta údajně získala padesátiprocentní podíl v týmu Red Bull. Na oznámení tohoto partnerství se čeká.

Od roku 2026 by měla do formule 1 vstoupit nová pravidla, podle nichž by měly být motory levnější a využívat udržitelné zdroje. Stále větší vliv má mít elektromotor, který by měl dodávat vozům poprvé stejný výkon jako současný spalovací motor V6. Celkový výkon může být přes 1000 koní.