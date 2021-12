Boj o titul v F1 vrcholí. Urve ho ještě Hamilton pro sebe?

Jenže pořád je nyní až druhým v pořadí. Verstappen zdatně odolává, a i když jeho britský rival vítězí, on minimalizuje ztráty druhými místy. Drží si osmibodový náskok a teoreticky už teď o víkendu se může stát světovým šampionem a ukončit sedm let trvající dominanci jezdců Mercedesu. I on si počíná jako mazák a odmítá, že by zkušenost měla být hlavní Hamiltonovou výhodou. „Je logické, že když jste v této fází kariéry jako Lewis, jste lépe připravení než v první či druhé sezoně. Jde o přirozený progres, protože i já se cítím být o mnoho lépe připravený a zkušenější, než když jsem vstoupil do F1. Ale nemyslím si, že by zkušenost měla hrát velkou roli v boji o titul, protože v opačném případě by se to už v sezoně dávno ukázalo."