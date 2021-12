GLOSA: F1 už není uspávadlem po nedělním obědě, dejte jí teď šanci

Jenže teď je to jinak. F1 se před pár sezonami začala probírat z „klinické smrti". K úspěšné resuscitaci ji dopomohl nový majitel, americká společnost Liberty Media, která v roce 2017 téměř po 40 letech převzala vládu nad šampionátem od Bernieho Ecclestonea. Dobrého obchodníka, leč zároveň velkého konzervativce, který by s lehkou nadsázkou všechny ty internety a sociální sítě zakázal.

A tak F1 konečně vstoupila do 21. století a přestala přešlapovat v bublině.

Otevřela se, svolila streamovací službě Netflix, aby se svým štábem pronikla do zákulisí závodů. A aniž by to nejspíš ani jedna strana tušila, tak se od roku 2018 rozjelo natáčení projektu, po němž chřadnoucí pacient z JIPky rázem vyskočil z lůžka plný energie.