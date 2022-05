F1 ONLINE: Kvalifikace v Barceloně. Ferrari drží fazonu, ale Mercedes vystrkuje růžky

Nejstabilnější formu zatím v Katalánsku ukazuje lídr průběžného pořadí MS Charles Leclerc z Ferrari, který během pátku a sobotního dopoledne ovládl všechny tři měřené tréninky a má v hledáčku premiérový triumf v Barceloně. Italský tým přivezl do Španělska řadu nových dílů pro své monoposty, díky nimž by měly vozy zrychlit. A svůj sen tak žije i Carlos Sainz: před domácími fanoušky může útočit na vůbec první triumf v F1.

Na pátý pokus se ale zdá, že by do pořadí mohl konečně začít promlouvat i Mercedes. I Stříbrné šípy přivezly do Španělska řadu vylepšení a zdá se, že konečně přestávají ztrácet na rovinkách. Lewis Hamilton i George Russel se dokázali v měřených trénincích vklínit mezi Ferrari a Red Bull a o napínavou podívanou by tak v Barceloně neměla být nouze.