FORMULE ONLINE: Verstappen útočí na rekordy. Překazí mu to Hamilton?

Rodák z belgického Hasseltu obhajuje v Mexiku loňské vítězství a může zde uspět počtvrté. Minulý týden vyhrál v Austinu třináctý závod v sezoně a vyrovnal rekord Michaela Schumachera (2004) a Sebastiana Vettela (2013). Na kontě má 391 bodů a od maxima Lewise Hamiltona ze sezony 2019 ho dělí jen 22. I tenhle rekord by v případě vítězství v Mexiku pokořil. Pomáhají mu i prémiové body za nejrychlejší kolo závodu a ze sprintů.

Dvaatřicetiletý Pérez zaútočí v Mexiku na první domácí triumf, nejlépe zde byl vloni třetí. Rodák z Guadalajary vyhrál dosud v F1 čtyři závody, pokud by ale uspěl před svými fanoušky, bylo by to pro něj mimořádné. Mexičana dělí v průběžném pořadí MS dva body od druhého Charlese Leclerca z Ferrari.