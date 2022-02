Hamilton popřel, že chtěl kvůli kontroverzní GP Abú Zabí skončit

"Nikdy jsem neřekl, že skončím. Miluju to, co dělám. Byla to pro mě samozřejmě složitá situace a potřeboval jsem se na nějaký čas stáhnout. Ale nakonec jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl, že budu útočit znovu," uvedl sedmatřicetiletý Hamilton.