Krutá pravda o manželce Michaela Schumachera. Žije jako vězeň, říká bývalý šéf stáje F1

„Pro Michaela a Corinnu je to ta nejotřesnější situace. Už je to skoro deset let a Corinna se za celou tu dobu nikde neukazuje. Nejde na večírek, ven na oběd, nebo něco takového. Žije jako vězeň. Je jí jasné, že by se všichni ptali na Michaelův stav," rozpovídal se Jordan v rozhovoru pro server OLBG.