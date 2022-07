Pokud budu takto chybovat, titul si nezasloužím, řekl Leclerc. A proč Ferrari povolalo Sainze do boxů?

V první chvíli si sice stěžoval na problémy s plynovým pedálem, chtěl se dostat z pasti, pak ale uznal svou vinu. "Je to velmi frustrující. Jezdím na své nejvyšší úrovni, ale dokud budu dělat takové minely dál, pak je vše zbytečné. Dneska jsem ztratil asi 25 bodů a už dříve jsem chyboval v Imole, kde jsem přišel o dalších sedm. Jestli prohraji šampionát o 32 bodů, budu vědět, kde jsem je ztratil. Je to nepřijatelné," zlobil se.

Jak k ní vlastně došlo? Podle svých slov měl zbytečně široký výjezd ze zatáčky a dostal se do špinavé části trati, kde dostal smyk. "Tlačil jsem na to až moc a ulétla mi zadní část vozu. Byl to pro mě velmi těžký víkend, protože jsem bojoval s vyvážením. Udělal jsem chybu ve špatnou chvíli."

Byl to ale vůbec mizerný den pro Ferrari. Frustrovaně se cítil i druhý pilot Carlos Sainz, který musel kvůli výměně motoru startovat z 19. místa. Prodral se až na třetí, jenže deset kol před cílem ho tým povolal do boxů k výměně pneumatik.

"Byly na limitu, ale je frustrující, že mi nedali šanci, abych se pokusil s nimi dostat až do cíle. Nicméně jsem si jistý, že to udělali s nejlepšími úmysly a teď mi ukážou data z pneumatik, o kterých jsou přesvědčení, že by to už do cíle nevydržely. Musíme věřit číslům, protože na nich zakládáme svou strategii," uvedl Sainz.