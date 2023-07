Při návratu McLarenu na výsluní jel Norris v raketě pět kol v čele, volbu obutí ale označil za crazy

„Nic z toho by nebylo možné bez skvělé práce všech lidí v týmu," řekl 23letý Norris, jenž startoval z první řady spolu s vítězem kvalifikace Maxem Verstappenem. Fenoména letošní F1 a vedoucího muže průběžného pořadí po zhasnutí červených světel předstihl v první zatáčce a vedl až do pátého kola. „Dělal jsem, co jsem mohl. Bojoval jsem s Maxem tak dlouho, jak to jen šlo," líčil Norris, jenž v cíli ztratil na současného nejlepšího pilota necelé čtyři sekundy