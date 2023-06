To je vtip? zuřil pilot Red Bullu. Zažil další kvalifikační krach a pořádně rozčílil šéfa

Apenas o Sérgio Pérez nos últimos GP’s:

- Bateu no Q1 do GP de Mônaco

- Eliminado no Q2 no GP da Espanha

- Eliminado no Q2 no GP do Canadá

- Eliminado no Q2 no GP da Áustria

Daniel Ricciardo tá só de olho nessa vaga…