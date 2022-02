Turek se vrátil do F1 jako obchodník. Změnu výsledků z Abú Zabí nepředpokládá

Když musely motorsport opustit tabákové firmy, odešel s Westem, i když měl nabídky zůstat. „Svět formule 1 je nesmírně zajímavý, ale je to kolotoč, který se celý rok nezastaví. Právě mimo sezónu je nejvíc práce s přípravou nových akcí. Chtěl jsem si odpočinout, zabrzdit, ale nikdy jsem nezavrhl myšlenku, že se jednou do formule 1 vrátím. Pořád jsem ji sledoval, byl v kontaktu s lidmi z tohoto zvláštního světa. A před pár lety jsem se skutečně vrátil, i když, jak se říká, jinými dveřmi," vyprávěl Pavel Turek, který jako jediný Čech v F1 dlouhodobě a velmi aktivně působil.

Do světa F1 se vrátil jako obchodník, prostřednictvím české firmy Automobilist, jejímž je spolumajitelem a výkonným šéfem. Automobilist vyrábí plakáty, či spíše umělecké obrazy jezdců, týmů a velkých historických momentů nejen formule 1. Úzce spolupracuje téměř se všemi stájemi. „Děláme menší plakáty, ale i velké obrazy, které visí například v kancelářích anglického centra McLarenu nebo Maserati. V nejbližších dnech povezu velký obraz do Mercedesu. Kupují si je i jezdci. Série jsou převážně limitované, ale dostupné i fanouškům, protože plakáty děláme v několika velikostech. Máme klientelu po celém světě. Otevřeli jsme velký obchod v Mnichově, minulý pátek v pražském Palladiu, chystáme se výrazněji proniknout do Anglie, i dalších zemí, včetně zámoří a Asie. I český fanoušek si může vybrat prostřednictvím našich stránek www automobilist.com. Náš e-shop je otevřený všem," přiblížil firmu Turek.

Foto: Foto archiv Pavla Turka Pavel Turek (vlevo) s šéfem stáje West McLaren Mercedes Ronem Dennisem (uprostřed) a jedním z techniků v roce 1998, kdy triumfoval v F1 Mika Häkkinen i tým.Foto : Foto archiv Pavla Turka

Nejnovějším dílem je velký obraz Ayrtona Senny a jeho prvního triumfu v F1 v roce 1985 na okruhu v Estorilu. „Pracovali jsme na něm rok, samozřejmě ve spolupráci s jeho rodinou," přiblížil nádherné dílo jeho hlavní autor, grafik Jan Rambousek. Obrazů je pouze pět. „Ty největší, které děláme, stojí kolem půl miliónu korun, cena závisí samozřejmě nejen na velikosti. Fanoušci si mohou menší obrazy pořídit už od 1190 korun, a mnohé jsou i s autogramy jezdců, které trpělivě sháníme na akcích. Třeba v Abú Zabí jsem jich získal přes čtyřicet. Kromě výsledkem rozladěného Hamiltona," dodal Turek. Velký ohlas vzbudil například plakát Lewise Hamiltona k jeho vítězné sté GP. „Pochopitelně musíme chystat věci dopředu, a někdy je to adrenalin, jestli v termínu GP, kterou jsme si vybrali, to vyjde," pravil s úsměvem.

Obrazy prodávají prostřednictvím e-shopů i týmy. A není to jen formule 1, v níž Automobilist působí, milovníci rychlých kol na jeho stránkách najdou i plakáty z mistrovství světa v rallye nebo 24hodin Le Mans. Česká firma úzce spolupracuje s většinou největších automobilek a týmů. Kontakty navazuje i ve fotbale. Při tom firma, která už má v automobilovém sportu celosvětový věhlas, sídlí v nenápadných prostorách v pražských Holešovicích.

Hamiltonovi titul nedají

„Ve světě formule 1 mám stále hodně dobrých známých a přátel. Několikrát za rok jezdím na závody. Cením si toho, že mám otevřené dveře i u velkých týmů. Byl jsem osobně i v Abú Zabí, kde přišel Hamilton o osmý titul chybným rozhodnutím ředitele závodu Michaela Masiho. Případem se stále zabývá FIA, ale ke změně výsledku podle mne nedojde. Pozitivem by mělo být precizní upřesnění pravidel pro podobné situace, aby neexistovala možnost rozhodnout podle svého momentálního pocitu. Dojde také k rozdělení pravomocí, aby tíha neležela jen na řediteli závodu, který se musí rozhodnout v desítkách sekund a pod tlakem situace může udělat fatální chybu, jako se to stalo Masimu. Určitě za tím nebyla snaha někoho poškodit, prostě selhal lidský faktor, a to je třeba co nejvíc eliminovat," nabídl znalec zákulisí F1 svůj názor.

Foto: Právo Karel Felt Lewis Hamilton, plakát ke 100. vítězství v GP (vpravo), uprostřed triumf Sebastiana Vettela a vlevo Ferrari Michaela Schumachera.Foto : Právo Karel Felt