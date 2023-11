Verstappen může v Abú Zabí udělat vítěznou tečku za rekordní sezonou F1

Nizozemský pilot formule 1 Max Verstappen se dnes v závěrečné Velké ceně Abú Zabí pokusí udělat vítěznou tečkou za svou unikátní sezonou. Již jistý mistr světa z Red Bullu zabojuje o letošní 19. vítězství a další vylepšení vlastního rekordu. V kariéře by to byl 54. triumf a odpoutal by se od Sebastiana Vettela, se kterým se dělí o pozici třetího nejúspěšnějšího jezdce historie.

Foto: Kamran Jebreili, ČTK/AP Nizozemský pilot F1 Max Verstappen v Abú Zabí.

Článek Šestadvacetiletý Verstappen, který si zajistil třetí mistrovský titul už na začátku října v Kataru, odstartuje do závodu z prvního místa. Zaútočí na sedmé vítězství za sebou a 17. z posledních 18 závodů. V Abú Zabí se mu daří, v posledních třech ročnících tam triumfoval. Mistrovství světa vozů formule 1 14:00 Velká cena Abú Zabí