Verstappen v Miami vyhrál před Pérezem a upevnil si vedení v MS

"Byl to povedený závod. Na začátku jsem se vyhnul možným problémům a čistě předjížděl jeden vůz za druhým. Zůstal jsem dlouho na tvrdých pneumatikách a to podle mě rozhodlo ze všeho nejvíc. V závěru jsme ještě svedli s Checem pěknou bitvu. Vyhrát závod po startu z deváté příčky potěší," řekl před televizními kamerami Verstappen.

"Snažil jsem se, co to šlo. Dal jsem do toho všechno. Měli jsme ale potíže s drolením pneumatik. To nás v závodě limitovalo a nebyli jsme tak rychlí. Musíme se na to podívat," uvedl Pérez.