Zničený Hamilton: Bolest byla hrozná, jen jsem se modlil, aby to skončilo

"Byl to nejbolestivější a nejtěžší závod, jaký jsem kdy zažil. Zatnul jsem zuby a díky adrenalinu jsem to zvládl. Nedokážu ale popsat, jakou jsem zakusil bolest. Hlavně na rovinkách. V takovou chvíli se jen modlíte, aby to skončilo," řekl Hamilton v rozhovoru pro Sky Sports. "Nakonec jsme získali třetí a čtvrté místo, což je skvělé. Tým odvedl dobrou práci a jakmile napravíme to skákání, budeme zase v čele. Myslím, že jen kvůli tomuhle ztrácíme minimálně vteřinu," doplnil britský jezdec.

Mercedes má s poskakováním vozu potíže prakticky od začátku sezony, kdy do šampionátu vstoupila nová technická pravidla. "Stříbrné šípy" zvolily navíc odlišnou koncepci vývoje - auto je takřka bez bočnic, má jiné nastavení a je tužší. Přestože trable s tzv. porpoisingem má také řada ostatních závodníků, podle Wolffa trpí Hamilton ze všech nejvíce.

"Je na tom fakt špatně a musíme najít nějaké řešení. Myslím, že je v této fázi šampionátu poznamenaný nejvíce ze všech jezdců. Pokud jsem to ale pochopil, tak v podstatě všichni závodníci říkali, že je s tím potřeba něco udělat," prohlásil Wolff.

Nepříjemná situace by podle šéfa Mercedesu mohla dospět až do fáze, že by Hamilton vynechal příští Velkou cenu Kanady. "Je to možné. Ještě jsem ho (Hamiltona) sice neviděl a nemluvil s ním, ale je vidět, že už to není jen svalová věc. Podle mě už to zasahuje do páteře a může to mít následky," připustil Wolff.

Podle Hamiltonova týmového kolegy George Russella je rovněž otázkou času, než poskakování u monopostů F1 způsobí větší potíže, například nehodu. Spolu s Mercedesem by si přál i změnu pravidel, která by pomohla problém vyřešit. "Nevím, co přinese budoucnost, ale nemyslím si, že to vydržíme ještě další tři roky, nebo jak dlouho budou tato nařízení v platnosti," prohlásil Russell.

Foto: Murad Sezer, Reuters Lewis Hamilton nebude na Velkou cenu Ázerbájdžánu rád vzpomínatFoto : Murad Sezer, Reuters

Navzdory bolestem Hamilton vyrovnal čtvrtým místem v Baku svůj druhý nejlepší výsledek sezony a byl vyhlášen pilotem dne. Oproti startu si polepšil o tři místa, vydělal ale také na odstoupení dvojice jezdců Ferrari Charlese Leclerca a Carlose Sainze, kteří zahajovali závod před ním.