Brit Bewley získal Zlatou přilbu, Milík se jej za řevu tribun snažil celé finále marně předjet

Hodně senzačními finalisty byli Němec Wölbert, Lotyš Lebeděvs i Fin Lahti, na pódium se po závěrečné jízdě ale přece jen postavili favorité. Bewley vydělal na tom, že mu bodový zisk z postupových jízd umožnil start z vnitřní dráhy a rychle chytil nejlepší stopu. „Pro mě je to nesmírně cenná trofej, ale byl to veliký boj, než mi ji dali na hlavu. Povedlo se mi skvěle odstartovat, pak už jsem byl každým kolem blíž zápisu do historie," prohlásil první britský vítěz Zlaté přilby od roku 2005, kdy ji získal v Pardubicích Scott Nicholls.

Milík, jenž se dostal do finále z horší pozice, stál naopak u mantinelu a snažil se marně dostat zvnějšku před Brita, který letos vyhrál dva závody seriálu Grand Prix. „Zrovna šťastný nejsem, bylo to opravdu o kousíček. Cítil jsem, že jsem rychlejší než Bewley, ale jak dráha nebyla moc závodivá, tak ho nebylo kudy předjet. Zlatá přilba je o vítězi, diváci byli skvělí a hnali mě za ní. O to víc mě mrzí, že se mi ji nepodařilo získat," mínil Milík.

Prodloužený plochodrážní víkend vrcholí v Praze V pondělí se jede tradiční odveta za Pardubice - Tomíčkův memoriál v Praze na Markétě. Do akce se znovu pustí Václav Milík a další česká hvězda sezony Jan Kvěch. Dan Bewley jet nemůže, chystá se na start v play off švédské ligy. Na startu však bude Dán Mads Hansen, Polák Bartolomiej Kowalski a další jezdci. Pořadatelé sázejí na vyrovnanou startovní listinu, která má být zárukou dramatických momentů jako loni. Start je v 19 hodin, vstupenky na Ticketportal.cz

Marně snil o čtvrté Zlaté přilbě pro sebe Jason Doyle. Nevyhrál ale žádnou postupovou jízdu a první byl v cíli až v malém finále, takže se musel smířit s konečnou sedmou příčku. „Pro mě je to dost zklamání. Nedokázal jsem bohužel najít způsob, jak správně odstartovat, tvrdil Australan. Jeho krajan Fricke, jenž měl být další hvězdou ve startovní listině, musel po vážné nehodě při ligovém závodě místo do Pardubic odjet do nemocnice.

Z pěti českých jezdců se Milík jako jediný dostal mezi dvanáctku nejlepších. Předloni třetí Jan Kvěch byl hodně zklamaný tím, že neotevřel ani semifinálovou bránu. „Bohužel to pro mě skončilo velmi brzy. Dráha byla extrémně tvrdá, chyběly mi na ní lepší starty," tvrdil a jen doufal, že si spraví chuť v pondělním Tomíčkově memoriálu.

Na pražské Markétě se bude chtít lépe předvést i Eduard Krčmář, jenž byl z vlastního výkonu v Pardubicích rozpačitý. „Nějak jsem celou dobu nechytil správné nastavení motocyklu, zvnějšku jsem nikoho nepředjel," mínil. Podobné rozčarování z brzkého vyřazení prožili jezdci se zkušeností z Grand Prix, Polák Smektala, oba Švédové Lindbäck či Berntzon nebo Dán Hansen.

Zbývající dva čeští plošináři Petr Chlupáč i bronzový medailista sobotní Zlaté stuhy juniorů Daniel Klíma vypadli hned v první vylučovací části. Tam skončilo i úsilí historicky první ženy na startu Zlaté přilby, Němky Celiny Liebmannové. „Pro mě to byla obrovská čest takhle vstoupit do dějin tak slavného závodu. Těšilo mě, že i fanoušci mi to dávali znát a jsem ráda, že jsem vyjela i nějaké body," říkala. Její krajan Blödorn, jenž ovládl Zlatou stuhu, se jen těsně neprotáhl mezi semifinalisty.