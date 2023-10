Motocyklista Krajčovič se stal mistrem světa ve flattracku

GLOSA: Tradiční proVAR. Video v kombinaci s nejasným pravidlem o ruce přináší více otázek než odpovědí

Skoro se až chce říci, že neuplyne týden, kdy by se nějaký výrok videorozhodčího neocitl pod drobnohledem. Po uplynulém ligovém kole je na ráně penaltový verdikt, který pražské Slavii pomohl otočit utkání v Liberci (3:2). A tak místo toho, aby se řešil velkolepý obrat sešívaných, se opět ukazuje, že implementace systému VAR do kopané rozhodně nesplňuje to, co si od ní všichni slibovali…