Můžu říct jen děkuji, napsal po nehodě mistr světa MotoGP Bagnaia

Bagnaia nicméně vyvázl z nehody s pohmožděninami, ale bez zlomenin. „Už v zahřívacím kole jsem neměl moc velkou přilnavost. Byla to drsná nehoda. V té chvíli byl těžké pochopit, co se vlastně stalo. Rozhodně to nebyl normální pád,“ řekl televizi Sky mistr světa a lídr průběžného pořadí, jenž by chtěl stihnout návrat už tento víkend ve Velké ceně San Marina. „Udělám všechno pro to, abych v Misanu jel,“ řekl.