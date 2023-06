Na Markétě zněla po roce znovu slovenská hymna. Milík získal jediný bod

Třiatřicetiletý Vaculík přitom zachránil v průběhu večera postup mezi nejlepší osmičku až ve svém poslední vystoupení základního rozpisu. Potřebné tři body před téměř deseti tisíci diváky na Markétě vybojoval a zajistil si místo v semifinále. V něm se pak prodral ze třetího místa v úvodní zatáčce až na první a nepustil tak do rozhodující části závodu Brita Bewleyho, který měl přitom nejvíc bodů po dvaceti jízdách.

Ve finále pak Vaculík těžící z mohutné podpory tribun nejlépe odstartoval a udržel za zády dotírajícího Madsena, jenž přitom startoval od vnitřního okraje dráhy. „Kulisa závodu byla úžasná, Prahu miluju. Nezačínalo to úplně nejlépe, Po čtyřech jízdách jsem měl šest bodů a bylo to fakt obtížné. Když jsem se ale doslova na minutu dvanáct dostal mezi elitní osmičku, tak mě to neskutečně nakoplo. Pak už jsem se mohl spolehnout i na vyštelovanou motorku, která mi umožnila předjíždět," mínil.