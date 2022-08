Šílený závod. Česká naděje zbytečným útokem přišla o triumf

Byl to závod z kategorie bláznivých, trval skoro čtyři hodiny, rozbitá dráha dávala juniorským plochodrážníkům zabrat ještě více než o den dříve jezdcům v elitním seriálu GP. Téměř každá jízda se opakovala. Poslední dvacátá pak byla dokonalou koncentrací všech možných absurdit.

Do té doby stoprocentně úspěšný Polák Mateusz Cierniak nezvládl start, motocykl se mu postavil na zadní kolo a on sám skončil na zádech a v péči lékařů.

Kvěchovi, který do té doby ztratil jediný bod, se přiblížila šance na vítězství v základní části. Druhé místo v jízdě za Dánem Benjaminem Bassem by mu na celkové první bohatě stačilo, ale Kvěch se na oválu plném výmolů rozhodl neohroženě útočit, přičemž Seveřan upadl a sudí to přičetl na vrub Čecha, kterého vyloučil a zbavil možnosti získat potřebné body. Inkriminovaný okamžik je ve videu v čase 45:20.