Odvážný Enge předpovídá: Mým černým koněm na titul F1 je Russell

Povídání o nové sezoně nejde paradoxně začít jinak než zmínkou o té minulé a jejím kontroverzním závěru, kdy Max Verstappen v posledním kole sebral Lewisi Hamiltonovi titul. Je to férový vítěz?

Je. On stejně jako tým Red Bull neudělal nic špatně, jen prostě vyhrál závod. A vyhrál ho za podmínek, které si férově vytvořili. Že do toho souboje ale vstoupil někdo jiný a on využil situace, kterou mu někdo daroval na zlatém podnose, je jiná otázka.

Tak já ji položím: Zachoval se v Abú Zabí tehdejší ředitel závodu Michael Masi správně?

Někdo ho platí a ten někdo možná chtěl větší show. Tím, že je kontroverzní konec sledovaný a čtený, se mu to povedlo perfektně. Jestli to takhle mělo být, tak to nikdy s jistotou vědět nebudeme, ovšem účel to splnilo.

Hamilton se cítil být "okraden". Bude mít teď větší touhu získat rekordní osmý titul?

Nepochybně! Sice jde do věku, kdy už přestává být instinktivním dravcem a trhačem, ale zkušenosti, které má, mu dávají výhodu, že spoustu krizových situací už zažil. Ví, jak z nich vytěžit maximum i jak předejít problémům. To bylo vidět na konci loňské sezony, kdy v závěru smazal ztrátu na Verstappena, až to v posledním klání bylo kdo s koho.

Nicméně teď říká, že Mercedes není tak silný. Mlží, nebo je to fakt?

Je to kouřová clona, jako jsme od něj vídali už v předchozích letech. Taky v předsezonních testech patřili k průměru startovního pole, pak ale přijeli na úvodní závod a oba jejich vozy stály první řadě. Těžko uvěřit, že by teď Mercedes nepatřil ke špičce.

Co naopak Verstappen? Zklidní ho, že už má titul?

Jeho cílem bylo zakousnout se a porazit Hamiltona, což splnil. Otázka je, jak se Red Bull popasuje s novými předpisy. A ne nadarmo se říká, že je těžké získat titul mistra světa, ale ještě těžší je ho obhájit. A co teprve obhájit ho několikanásobně jako Lewis Hamilton. Verstappen je ale jezdec, který patří do špičky za každého počasí a podmínek, takže i letos bude urputně bojovat o další titul mistra světa.

Získá ho, či kdo je vašim favoritem?

Mým černým koněm je George Russell, nový týmový kolega Hamiltona v Mercedesu. Je vyježděný, protože už má za sebou tři sezony ve Williamsu. Není to nováček, který se musí učit všechny triky, taktiky, jak uspět v F1. Je pekelně rychlý. Otázkou je, ale jestli dostane volnost bojovat s Hamiltonem. To zjistíme až v průběhu sezony. A záleží jen na Mercedesu, jestli určí týmovou jedničku veřejně nebo jen interně. Či je nechají, aby si to rozdali o titul mistra světa, jako to udělali v roce 2016, kdy vyhrál Nico Rosberg. Tam to ale bylo dané tím, že Mercedes byl dominantní stájí a nikdo jiný je nemohl ohrozit. Pakliže by ale ve hře bylo víc pilotů z různých stájí, tak k určení týmové jedničky přistoupí, než aby se jim jezdci mezi sebou vystříleli a neměli nic.

Zmiňujeme řadu technických změn, kterou F1 prošla. Tak jaká bude tato sezona?

Věřím ve větší vyrovnanost startovního pole i větší show. Snad se o titul mistra světa bude rvát více jezdců než dva a tím vznikne i větší napětí. Po dvou letech zase přichází normálnější sezona, než byla v covidové době, kdy se třeba jezdily dvě Velké ceny na stejném okruhu během dvou víkendů. Zároveň to bude nejnáročnější sezona, která čítá rekordních 23 závodů v 36 týdnech! Momentálně se zdá, že na špici budou tři týmy (Mercedes, Red Bull a Ferrari), ale nedivil bych se, kdyby v některých závodech do pořadí promluvily ještě týmy jako McLaren či Alpine.

Bude se Ferrari rvát o titul?

Snad. Je to ikonická značka a barva, která k F1 neodmyslitelně patří. Každý malý kluk, který kouká na závody, si stáj i kvůli nádherné barvě oblíbí. Takže zástupy fanoušků si přejí, aby se Ferrari vrátilo na suverénní trůn, na kterém bylo za dob Michaela Schumachera. A já v to doufám.

Zmínil jste příjmení Schumacher. Teď v F1 závodí jeho syn Mick a stáj Haas věří, že oproti loňské bídné sezoně udělala progres. Má na stupně vítězů?