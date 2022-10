Čtyřkolkář Tůma se poprvé představí na Africa race

"Africa race je nejlepší příprava na dakarskou rallye, v nejlepším možném čase a na ideálním terénu. Nebude to ale nic lehkého, půjde o pořádně náročný test," uvedl Tůma, jenž se čtvrtým místem na zatím posledním Dakaru postaral o nejlepší český výsledek.

Český motorsport by měl na Africa race vedle Tůmy zastupovat i Tomáš Tomeček s kamionem Tatra. Startovní listinu závodu ale pořadatelé zveřejní až po technických přejímkách. "V roce 2020 se žádná čtyřkolka nezúčastnila. Jestli budu jediný? Je to možné. Ale je mi to jedno, protože pak se budu chtít měřit s motorkami," dodal Tůma.