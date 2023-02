Dám do toho všechno, říká Staněk před premiérovou sezonou v F2

"Mám docela smíšené pocity, protože zatím nevím, kam se přesně zařadit. Netuším, jestli to bude do první pětky, desítky nebo patnáctky. Bude to pro mě trochu překvapení, ale chci jezdit na maximum a věřím v dobrý výsledek. Jsem si jistý, že když se vše sejde, mohu získat i pole position," uvedl Staněk.

První závod čeká jezdce v sobotu 4. března, kdy je na programu sprint. Hlavní závod se uskuteční o den později. "Klíčové je dostat se do správného mentálního nastavení, abych ze sebe během závodního týdne vydal to nejlepší. Opravdu se na to těším, protože nevím, kde budu. Mám na to být rychlý, takže pojďme do toho. Dám do toho vše, protože jinak by mě to nenaplňovalo. Je to stejné, jako když dělám jiné sporty. Chci být nejlepší, i když hraju fotbal s kamarády," dodal Staněk.