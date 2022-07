Historický okamžik: Freestyle jezdec Miler přeskočil dva kamiony na kole!

Na kole umí dát dvojité salto, případně s ním vyskočí do výšky k devíti metrům. Ale dva kamiony vedle sebe? To tu ještě nebylo. „Potěšilo mě, když mě organizátoři oslovili a ihned jsem se rozhodl do toho jít. Když jsem kamiony viděl zaparkované před sebou, měl jsem obavy," popsal Miler, který v předvádění triků na kole není žádným nováčkem. „Párkrát jsem kamiony na kole přeskočil jen tak. I to nebylo jednoduché, protože se člověk musel extrémně rozjet. Nechtěl jsem se rozflákat na jejich střeše," přiznal.