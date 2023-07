Novotný slavil doma na zahradě, Nikodém smutnil po první letošní absenci na pódiu

Teprve osmnáctiletý Novotný uspěl a posílil své vedení v šampionátu, i když do finále odstartoval lépe Němec Wibbeler. „Do kopce jsem už měl lepší akceleraci a nahoře u depa v sobě objevil větší koule na předjetí zvenku. Pak jsem si vyjel docela komfortní náskok a užíval si podporu hodně tisícovek lidí podél trati," říkal šťastný vítěz, jenž pochází z Konecchlumí nedaleko areálu, kde se závodilo. „Je to jako kdybych vyhrál doma na zahradě," smál se.

Emoce s ním hodně cloumaly. „Je to úplný masakr. Sjel se tady v šestnáctistovkách rekordní počet 36 aut a já jsem v cíli první, takže brečím jako malé dítě a slzy k tomu patří," říkal Novotný dojatě, když pohnutě poslouchal českou hymnu.

V té chvíli předvedl několik salt a letěl až přes svodidla Nizozemec van Alsten a závod zastavila červená vlajka. Restartu předcházel pětiminutový prostor na opravu, takže Nikodém měl auto v pořádku, jenže v první zatáčce se před něj dostali tři soupeři, které přes veškerou snahu na trati už nepředjel. „Maličké zaspání na startu a pak už to nešlo, i když jsem topil pod kotlem," tvrdil.

„Přece jen už jsme jeli poslední motor, který byl k dispozici. Dělal jsem sedm kol, co šlo, ale na stupně vítězů mě to nedostalo," říkal Nikodém, který před pár dny oslavil 24. narozeniny a přál si z Nové Paky úplně jiný dárek než 4. místo v cíli. „Nějak mi to tady není souzené," povzdechl si jezdec, který ale zůstává v čele šampionátu.