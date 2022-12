Chtěli drsnější Dakar, tak jim ho pořadatelé naservírovali. Chystá se nejtěžší ročník pouštní rallye

Nabobtnal, a především se vydá do prozatím „dakarsky neprobádané" pouště Rub al-Chálí, což je čtvrtá největší poušť světa a už její název straší, neboť znamená „Pustá končina". „Je to gigantická oblast, ve které je králem písek ve své nejmajestátnější podobě," líčí Castera.

„Pamatujeme si období v Jižní Americe, kde to bylo podobné a říkali jsme, že jsme v pekle na Zemi. Jeli jsme 200 kilometrů šest sedm hodin, což teď bude podobné," míní motorkář David Pabiška, jehož čeká už 14. Dakar. A vzpomínal na úchvatná dunová pole z Ameriky, která ale kosila jednoho jezdce za druhým. „Bylo to tak ohromně těžké, že do cíle dojeli čtyři motorkáři a to jen proto, že je nemohli zastavit. Spousta kluků padla vyčerpáním. Pak se to raději rušilo." I proto je teď lehký skeptik, aby se situace neopakovala.