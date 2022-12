DAKAR 2023: Kteří Češi se ukážou na slavné rallye a jaké mají ambice?

MOTOCYKLY

Martin Michek (KTM)

Počtvrté na startu, přičemž v roce 2021 skončil v elitní desítce a jen pár měsíců poté, co bojoval o život kvůli selhání jater. V minulém ročníku zažil krásy i těžkosti Dakaru, když vedle umístění okolo 10. místa přišla i nepříjemná srážka s autem při jednom z přejezdů. „Jsem nohama na zemi. Chtěl bych překonat sám sebe, ale vím, že to bude kur.. těžké. Kdybych byl mezi 15. a 20. místem, bylo by to fajn," řekl Michek, jenž si účast musel „vydupat" u manželky. „Letos se ovšem dupalo dvakrát." V listopadu totiž do rodiny přibyla dcera Emma.

Milan Engel (KTM)

Osmý start a nejlepším výsledkem zůstává 15. místo z roku 2019. V roce 2022 skončil 31letý pilot druhý v kategorii motocyklistů bez asistence, ale pro nadcházející ročník ho pořadatelé do ní nevzali. „Budu se soustředit na podkategorii Rally2, ve které bych chtěl být někde vepředu. Na absolutní výsledek ale asi nepojedu," říká Engel.

Jan Brabec (KTM)

Bývalý elitní motokrosař už pošesté vyráží na slavnou rallye. Při posledním ročníku si zajel své nejlepší umístění (23. místo) a zároveň se blýskl rekordní jízdou po zadním kole (tzv. wheelie), což pak obletělo sociální sítě. Opět je jeho závodní helma věnována pilotům RAF, ke kterým má Brabec velkou úctu a detailně se zajímá o historii II. světové války.

David Pabiška (KTM)

Jedna z tuzemských dakarských legend. Na rallye vyráží počtrnácté, jednou z toho byl navigátorem v kamionu. Dosavadním maximem je 18. místo z roku 2014. V kategorii bez asistence byl před dvěma lety čtvrtý, tentokrát chce v této třídě do první trojky. „Cíle jsem nikdy nehlásil dopředu. Pořád ale chci závodit a nejedu tam na výlet na Kokořín, jak říkáme."

Libor Podmol (Husqvarna)

Někdejší mistr světa ve freestyle motokrosu se po roční pauze vrací na „místo činu". Stejně jako Pabiška pojede v kategorii bez asistence, tedy na závodě nebude mít žádného mechanika a musí se spoléhat jen na sebe. „Jsem myslí sportovec a vím, že v té hlavní kategorii, kde jezdí profesionálové z továrních týmů, je pro nějaký pohárek nemožný. Ale v této třídě možnost úspěchu je, což je i má motivace," vysvětluje.

ČTYŘKOLKY

Zdeněk Tůma (Yamaha)

V lednu byl na Dakaru počtvrté a bylo z toho senzační čtvrté místo. Je však nutné přidat, že někdejší nabitá kategorie po přesunu z Jižní Ameriky strádá a tentokrát je na startu jen 19 odvážlivců. „Sním o bedně, ale vím, že to bude nesmírně obtížné. Konkurence je velká a organizátoři připravili vůbec nejtěžší trasu v historii. Bude to kruté."

AUTOMOBILY

Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford)

Na Dakar míří poosmé, nejlépe byl šestý (2019) a nyní sní o první pětce. Svého Shreka, jak vozu říká, zrychlil, protože právě rychlost na dlouhých rovných úsecích ho v minulosti limitovala. Taky zapracoval na fyzičce, zhubl a na podzim si střihl svůj první běžecký maraton. „I poté, co se nám poslední Dakar nepovedl, tak jsme dostali startovní číslo 210, takže je vidět, že s námi počítá a věří nám i pořadatel. Uvědomujeme si ale, že si to musíme zasloužit, a uděláme vše, aby se to povedlo."

Foto: Martin Prokop Official Media Magický pohled na duny, které jsou pro účastníky Dakaru tvrdým oříškem. Ztratit se v písečném trychtýři může znamenat konec nadějí.Foto : Martin Prokop Official Media

Miroslav Zapletal, Marek Sýkora/SR (Ford)

Nenápadný machr z Moravy, jenž má za sebou už osm Dakarů a okusil je na všech třech kontinentech (Afrika, Jižní Amerika a Asie). V roce 2009 byl sedmý! Živí ho stavění vozů pro jiné závodníky, ale po 24. místě z minulého ročníku by se rád prodral do elitní dvacítky. Nahrává mu očekávaný obtížnější závod, protože podobně jako Prokop ztrácel v rychlosti.

Karel Trněný, Milan Horyl (Ford)

Bývalý úspěšný jezdec závodů do vrchu se premiérově pouští do pouštního dobrodružství. Dakar sice už absolvoval v roce 2017 v kamionu, tehdy ale jen jako navigátor/mechanik. „Největším handicapem bude absence testovacích kilometrů v tamních podmínkách. Vyprošťování z písku a vykopávání jsme nikdy nedělali, bude to pro nás novinka. Chceme dojet do cíle a nasbírat zkušenosti, abychom se v dalších letech vrátili s vyššími ambicemi."

SSV (buggy)

Josef Macháček, David Schovánek (Can-Am)

Dakarská legenda, kterou v 65 letech čeká 17. účast. Je šestinásobným vítězem (pětkrát ve čtyřkolkách a jednou v lehkých prototypech), přičemž tentokrát měl být pouze mentorem v zákulisí. Jenže narychlo musel v týmu Buggyra nahradit zraněnou Yasmeen Kolocovou. „Těším se na to, že budu v roli závodníka a mentora debutující Aliyyah přímo na trati. Do poslední chvíle jsem doufal, že pojedu."

Aliyyah Kolocová, Stéphane Duplé/Fr. (Can-Am)

Dcera majitele stáje Buggyra Martina Koloce, jinak bývalého závodníka v tahačích, si k osmnáctinám nadělila premiérový start. Původně měla jet i sestra-dvojče. Aliyyah už závodila v tahačích na okruzích, v kategorii GT. Zaujala také svou zpovědí, že trpí poruchou autistického spektra. „Nejtěžší je pro mě seznamovat se a mluvit s jinými lidmi."

KAMIONY

Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco)

Je mu 33 let a pojede už 11. Dakar. Začínal coby navigátor, ale posledních osm ročníků kráčí ve stopách svého otce, jinak stále šéfa týmu. Nejlépe byl v roce 2021 čtvrtý, ale teď když chybí armáda ruských kamazů... „Na výhru myslí patnáct, dvacet lidí. Čekám řežbu, která bude všechny bavit," míní. Nově jede s Čendou, jak kamionu přezdívá, a taky v oranžových barvách.

Martin Šoltys, Roman Krejčí, David Hoffmann (Tatra)

Šoltysův šestý Dakar, nejlepším výsledkem je 10. místo z roku 2021. Po roční odmlce se vrací do týmu Buggyra. „Ambice máme dojet a přežít," tvrdí Šoltys. Šéf stáje Koloc ale věští: „Martin je naším žhavým želízkem v ohni. Z Dakaru má spoustu zkušeností. Naučil se rozeznávat, co je při závodění dobré a co je špatné."

Bude nadcházející Dakar nejtěžší? Doufám, že ano, přeje si Martin MacíkVideo : Sport.cz, MM Technology

Jaroslav Valtr st., René Kilián, Tomáš Šikola (Tatra)

Pošesté na Dakaru a jeho maximem zůstává osmá pozice z roku 2016. Tehdy ji získal v týmu Buggyra, jenže hned po příletu dostal od šéfa Koloce vyhazov, protože „hádky a osočování byly na denním pořádku". Roky řevnivost obrousily a Valtr je zpátky u Koloce. „Chceme vyhrát, ale víme, že Dakar je tak těžká soutěž, že ji můžeme hodnotit až po projetí cílem poslední etapy," říká 53letý Valtr.

Aleš Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr ml. (Praga)

Dakarský pojem, který už roky navazuje na strýce Karla. Čeká ho 17. start a maximem zůstává třetí příčka z ještě afrického ročníku 2007. „Příležitost získat výborný výsledek je určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i chvilku vynechali. Myslím si, že závod bude vyrovnanější, což zvýší tlak, ale díky tomu to může být zároveň zábavnější. Na špici se to může pěkně střídat," míní 42letý pilot.

Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartolomiej Boba/Pol. (Tatra)

Sedmá účast na Dakaru. Nejlépe byl Vrátného 14. v roce 2015. V letošním roce skončil třetí ve Světovém poháru FIA v rallye. Jeho tým FESH FESH vysílá na závod hned tři kamiony.

Tomáš Tomeček, Niccolo Funaioli/Ita., Ard Munster/Niz. (Tatra)

Tatrovácká legenda, kterého čeká 17. start na Dakaru. Zažil tu i v Lopraisově posádce triumf, později se našel v závodě Africa Eco Race (jede po stopách původního afrického Dakaru), kde pravidelně vítězí v kategorii kamionů, přičemž je v kabině úplně sám. Nyní na Dakaru působí jako rychlá asistentce pro stáj South Racing - nejede na výsledek, ale pomáhá týmovým vozům v problémech.

Foto: Buggyra media Jaroslav Valtr starší s kamionem Tatra na trati.Foto : Buggyra media

Dušan Randýsek, Joel Darboure/Fr., Anthony Robineau/Fr. (MAN)

Dakar jel na motorce, v kamionu a i osobáku v kategorii Klasik. Teď bude Randýsek podobně jako Tomeček rychlou asistencí.

V kategorii kamionů se představí ještě mechanici Jaroslav Kolář a Petr Vojkovský v zahraničních posádkách.