DAKAR ONLINE: Bahenní lázeň mění plány rallye. Mnozí Češi jedou v bolestech

Je to vlastně rallye velkých paradoxů a teď je vcelku jedno, že už víc než dekádu nekončí Dakar v Dakaru. Nicméně v Saúdské Arábii, která je jedním z největších světových producentů ropy, mají motorkáři nebývalé problémy s palivem, a ještě k tomu dakarskou karavanu v poušti sužuje zima a především déšť. A to tak, že páteční šestou etapu museli pořadatelé výrazně proměnit, neboť původně naplánovaný bivak v Davadmí připomíná bahenní lázeň. Posádky tak dnes čeká o něco kratší rychlostní zkouška a poté dlouhý přejezd do Rijádu. Jak si v etapě povedou nejen Češi, sledujete v online reportáži na Sport.cz, která začíná v 7:15.

Foto: Flickr Aleše Lopraise Aleš Loprais na Rallye Dakar 2023.Foto : Flickr Aleše Lopraise

Organizátoři poněkud motají účastníkům hlavy, a tak kvůli neobyvatelnému bivaku Davadmí rozhodli, že mnimálně dvě noci ansámbl stráví v Rijádu. Pátek se pojede o 100 kilometrů kratší speciálka (358 km), v sobotu se odjede etapa původně naplánovaná na neděli a co se přesně bude dít pak, se uvidí podle počasí. „V pátek ale závodníky čeká rychlá etapa, kdy se pojede na plný plyn," říká David Castera, ředitel Rallye Dakar ONLINE: Háil - Rijád (767 celkových kilometrů/466 měřených) Češi samozřejmě touží i tentokrát vyhrát v kategorii kamionů, kde je ve vedení Aleš Loprais. Mezi auty je Martin Prokop devátý a motocyklista Martin Michek je třináctý. Jeho kolega Milan Engel ve čtvrteční etapě skončil, Jan Brabec zase pokračuje s bolavým kotníkem a čtyřkolkář Zdeněk Tůma je pořádně potlučený. „Pohmoždil jsem si nohy, takže jsem ani na čtyřkolce nemohl moc stát. A když člověk nemůže na té čtyřkolce pérovat nohama, tak se nedá jet ani moc rychle. Není to jak vyvažovat a hrozí víc nebezpečí pádu. Jsem rád, že jsem vůbec dojel. Fakt jsem se na čtyřkolce sotva držel," líčil po čtvrteční erzetě. Tvrdá zkouška pro mladičkou pilotku. Aliyyah Kolocová otočila svůj speciál přes střechuVideo : Buggyra Racing Můžou za to problémy s benzínem? Milan Engel nedokončil pátou etapu DakaruVideo : Orion Moto Racing Group Jak se Čechům povede dnes?