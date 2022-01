DAKAR ONLINE: Čtyřkolkář Tůma je nejlepším Čechem, skončil čtvrtý. Co Macík?

Ano, jeho kategorie po přesunu do Jižní Ameriky chřadne. Do poslední erzety dokonce vystartovalo jen sedm statečných, nicméně Tůma jel hlavou, neriskoval a šetřil techniku. I to je klíč pro úspěch na Dakaru.

Dakarským vítězem čtyřkolek se pak stal Francouz Alexandre Giroud.

Mezi motorkáři triumfoval Brit podruhé v kariéře Sam Sunderland z Velké Británie. Martin Michek byl v poslední etapě 14.

"Minulý rok jsem vybojoval historický výsledek pro český motorsport, letos jsem rád, že jsem v cíli. Zažil jsem toho opravdu hodně. Nejdříve bloudění, kdy jsem ztratil hodinu, pak problémy s chlazením, dopravní nehoda až po havárii na duně a zničeném kole. Bylo tam 16. místo na dohled, ztrácel jsem šest pět minut. Říkal jsem, že to zkusíme, co kdyby se povedla ta první patnáctka. To nakonec nevyšlo. Mě ale zajímají boje a závodění. Od toho jsem tady," říkal po dojezdu.

A rovněž vzpomínal na čtvrteční rytířské gesto ekvádorského "soupeře", který mu půjčil kolo, aby mohl - byť s obří ztrátou - pokračovat dál. "Ukáply mi slzy. Po příjezdu do cíle jsem viděl poslední dva motorkáře, jak se objímají a jásají, že jsou po osmi hodinách v bivaku. To mě vrátilo na zem. Odehrálo se toho opravdu moc, prošel jsem si peklem. Ale když jsem dokončil etapu, tak jsem byl mezi 10. a 15. místem, což je skvělé. Dával jsem do závodu srdce. Letošní konec je jiný, ale také krásný," dodal Michek, celkově 36.

V absolutním pořadí je z českých motorkářů nejlepší Jan Brabec, který skončil 23. Milan Engel pak obsadil druhou příčku v kategorii Original by Motul, která je určená pro jezdce bez asistence.

Kategorii aut počtvrté vyhrál Katařan Násir al-Attíja, druhý skončil devítinásobný rallyeový mistr světa Sébastien Loeb z Francie. Martin Prokop páteční etapu dokončil na 13. místě.