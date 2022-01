DAKAR ONLINE: Macík prohání kamazy a bojuje o vítězství, Michek dojel 15.

Nejrychlejším motorkářem byl v 9. etapě José Cornejo, do čela se ale dostal Rakušan Walkner. Martin Michek dojel 15., Jan Brabec 24. Michkovi úterní výkon pak pomohl k posunu na celkovou 19. pozici.

"Je to super výsledek. Etapa byla hrozně rychlá. Já jsem si ji užil. Ráno jsem myslel, že nevstanu. Ale dal jsem si růžové štěstí (ibuprofen) a trošku se to zlepšilo. Snažím se ramena rozhýbávat, takže mě to ani moc neeliminovalo," řekl Michek v cíli.