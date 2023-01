DAKAR ONLINE: Peterhansel havaroval. Loprais ztrácí a přichází o celkové vedení

Do šesté etapy nenastoupil ani čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který byl po čtvrtku hodně potlučený. „Ve čtvrtek večer, když jsem se vrátil z etapy, tak jsme se rozhodli poté, co jsem měl zase karambol, že skončíme v závodě. Čtyřkolka při karambolech dostala takový záhul, že už ani nemáme náhradní díly, co bychom potřebovali vyměnit. I rám je popraskaný," vysvětlil padesátiletý jezdec.