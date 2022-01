DAKAR ONLINE: Podaří se Lopraisovi zastavit modrou armádu Rusů?

Zatím je to alespoň v kategorii kamionů jednoznačná záležitost „modré armády“ tovární stáje Kamaz. A pouze Aleš Loprais se dokázal silné čtyřce Rusů přiblížit, byť i on po dvou pátých místech v řadě přiznává: „Naložili nám, ale letíme, co to jde. Zkusíme to ještě posunout a splnit cíl naší mise.“ Jestli se mu to během úterní etapy podaří i to, jak si povedou další Češi, můžete sledovat v podrobné online reportáži Sport.cz.

Foto: Orion Moto Racing Group Motocyklista Martin Michek ve druhé etapě Rallye DakarFoto : Orion Moto Racing Group

