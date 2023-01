DAKAR ONLINE: Třeskutá bitva, Macík se dere do čela! Michek jde pořadím vpřed

"Čtrnácté místo je bomba! Bylo méně kamenů, což je super. Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže se hodně cvičilo s motorkou. Byla to pumpovačka, jsem vycucaný do maxima," popisoval Michek, jenž v polovině etapy pomáhal dvěma jezdcům dostat se k tankovací pumpě. "Franka Caimu jsem tlačil za lanem. Pak jsem potkal ještě Štefana Svitka, a tak jsem mu dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny. Jsem rád, že jsem mohl pomoct."

Jeho týmový kolega Milan Engel skončil 28., když měl v závěru technické problémy: "Dneska to bylo podobné jako včera, jelo se hodně po písku. Občas jsme zajeli do pasáží, kde byly schované kameny. Celou dobu jsem se snažil držet tempo, bylo málo pist, kde bych si odpočinul. Pak jsem přijel do tankovačky a trochu mě začala zlobit motorka. Asi mi nejde zadní čerpadlo nádrže, prasknul mi chladič na vodu. Díky bohu za to, že jsem tu v cíli i s takovým výsledkem. Na techniku to bylo náročné."