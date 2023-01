Dakar spláchl liják. Loprais i tak mezi kamiony dál vede, Valtr už je druhý

Jako by to ani nebyl pouštní závod, protože úterní etapu zaplavil déšť. A tak z původně plánovaných 447 měřených kilometrů odjely posádky kamionů a aut minimálně o 70 méně. Pořadatelé museli trať zkrátit, protože se od cíle hnaly husté mraky i silný liják, a tak by se v případě nehody nemohly do vzduchu vznést helikoptéry se záchranáři. Navíc i na trať byla na mnohých místem pro některé stroje nepřekonatelná.