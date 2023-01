Drsný rozjezd Dakaru: Podmol má zlomený obratel, Engel pomáhal zraněnému soupeři

Projížďka kolem pobřeží u Sea Campu nebyla rozhodně příjemná a vyhlídková. Naopak! „Co pořadatelé slíbili, tak plní. První část etapy vedla po kamenech a hornatých kopcích, technicky to bylo velice náročné. Museli jsme se vyškrábat na kamenitý kopec a pak z něho sjet dolů. Hodně jsme projížděli řečiště, házelo a létalo to s námi," popisoval nástrahy Martin Michek, jenž skončil dvacátý. „Nechápal jsem, jak v těchto terénech mohly projíždět auta. Jsem rád, že jsem v cíli a v bivaku, že motorka neutrpěla žádné škody," oddechl si.

Český jezdec z týmu ORION – MRG si musel často hlídat rychlost. Pořadatelé totiž v etapě kontrolovali speed limity. „Bylo jich fakt hodně, brzdili jsme na třicítku, padesátku nebo devadesátku. Letěli jsme planinou a museli jsme pak najednou zabrzdit na čtyřicet na nějakých devadesáti metrech. Naštěstí jsem nedostal žádnou penalizaci, všechno jsem stihl v limitu. Hodně to prověřilo hlavu," dodal Michek, který v celkovém pořadí drží 20. místo.

Španěl měl zlomenou klíční kost

Z náročného rozjezdu byl překvapený také Milan Engel. „Hodně mě překvapilo, jak to pořadatelé natáhli. Byla to opravdu těžká etapa, dojezdový čas byl fakt dlouhý. Zároveň to bylo technické, nebezpečné. Hodně kamenní, což dalo zabrat všem. Na zahřátí docela výživná etapa," ulevil si Engel, který na trati zachraňoval jednoho závodníka. Jednalo se o Španěla Cesara Roja, jenž před českým jezdcem drsně havaroval.

„Musel jsem mu zmáčknout tlačítko, aby přiletěl vrtulník a pak tam s ním počkal. Měl zlomenou klíční kost a zápěstí. Poté jsem se musel vrátit zpátky do tempa a závodit. Bylo to náročné, vypadlo asi hodně lidí. Navigačně jsem sám trefoval všechno," popisoval Engel, který do cíle dojel na 79. místě. Pořadatelé by mu ale díky záchraně soupeře měli odečíst dvacet až třicet minut z času. V nemocnici skončil také Sam Sunderland, loňský celkový vítěz v kategorii motorek.

Později stavěl ještě u Libora Podmola. Ten následně v bivaku musel na rentgen žeber a necítil se vůbec dobře. Navíc ho čeká ještě opravárenská šichta, neboť jede v kategorii bez asistence, a tak si poničenou motorku (chybělo jí zadní světlo) musí opravit sám. „Mám prasklý hrudní obratel a nevím, co mám dělat. Asi to nezvládnu, ale ještě jsem v životě nikdy nic nevzdal. Jel jsem s tím dvacet kilometrů do cíle, byla to však taková bolest... Nedřel jsem půlroku, abych tady spal jeden den ve stanu," říkal smutně v rozhovoru s Miloslavem Janáčkem pro jeho facebookový účet Dakar mobilem.