Engel už je na Dakaru mentorem, opět chce ale i zajet dobrý výsledek

„Když jsem nastupoval na Dakar, tak jsem si myslel, že pojedu pár Dakarů, vyzkouším si to, a nic velkého jsem od toho nečekal. Chtěl jsem ale zajet dobrý výsledek, což se mi povedlo,“ řekl Engel s poukazem na čtyři roky staré maximum. „Určitě jsem ale nepočítal s tím, že odjedu deset ročníků,“ doplnil s úsměvem.

Rodák z Jablonce nad Nisou nezažil africkou podobu rallye, startoval ale v Jižní Americe a nyní se popáté představí v Saúdské Arábii. „Už si dokážu představit, co mě nyní čeká. Vím, že na začátku bude kamení a ne zrovna teplo. Do dun v Empty Quarter jsem se minule nedostal, tak snad se mi to povede v lednu,“ přál si Engel, jehož v letošním roce zradila technika a musel z rallye předčasně odstoupit.