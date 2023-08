Kopecký po desátém titulu v rallye: Už to nepočítám, není to pro mě důležité

Nechci to komentovat. Ve stejné roli jsem tady byl taky, stejně jako Vašek, který taky měl wéercéčko. Myslím si, že pokud by chtěl jet s námi, měl by si pořídit nejmodernější R5 a popasovat se s tímto autem (Kopecký tu podobně byl nejrychlejší v roce 2004, ale oficiálním vítězem se stal Jean-Joseph z Martiniku).

Ono to nejde. Když startuješ hodinu a půl od sebe, tak máte jiné podmínky. Třeba v neděli Pindula byla rozskekaná jako blázen, jak se trať ohřívala. Bylo tam strašně moc bláta. Takže na poslední erzetě jsem chtěl dojet do cíle a splnit úkol, kterým bylo udržet Maďara Miklóse Csomóse za sebou. A to se povedlo. Bavili jsme se s navigátorem, že kdybych dal letos dvě takové rány jako on (Maďar dvakrát těžce havaroval), tak už nikam nejedu. Ale on to neřeší. Asi je mentálně někde jinde, že si do toho sedne, tahá, lítá po škarpách. Měl u toho štěstí, ale fakt jel špičkově.