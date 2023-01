Loeb má na Dakaru rekord. Macík vyhrál etapu a je druhý, Prokop v cíli brečel

"V poslední třetině etapy začala motorka ztrácet výkon. Naštěstí dojela až do cíle a zastavila se pár kilometrů na přejezdu do bivaku. Odešly vstřiky. Dnes stál beduín při nás. Moc děkujeme Štefanovi Svitkovi, že pomohl Martina na přejezdu odtáhnout nějakých 150 kilometrů," řekl Ervín Krajčovič, šéf stáje Orion MRG, za kterou Michek jezdí.

"Po třech kilometrech nám loupnul diferenciál a moje myšlenky v tu chvíli byly, že pro nás závod skončil, neboť celá etapa byla v pomalých dunách. Ale rozhodl jsem se pokračovat, kam jen to půjde. Byla v nás malinká dušička, jeli jsme dvacet, třicet, ozývaly se velké rány. Naše štěstí bylo, že jsme startovali brzy ráno a jako sedmí v pořadí, takže to nebylo rozhrabené. Dojezd do cíle byl pro nás emotivní, slza ukápla. Konec v závodě byl pro nás strašně blízko, ale nezasloužili bychom si ho, když už jsme to doválčili takto daleko," řekl Prokop.

"Nebylo to zadarmo, jeli jsme přes 60 kilometrů jenom duny a vůbec to neubývalo. Van den Brinkové jeli po startu spolu, aby si táta pojistil druhé místo, jenže po nějakých 15 kilometrech oba zapadli a my je projeli středem. Pak jsme se naháněli s Janusem a bylo to napínavé od začátku do konce," řekl Macíkův navigátor František Tomášek.