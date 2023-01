Macík vyhrál na Dakaru etapu. Prokop nebyl nejostřejší tužkou, i tak se zlepšil

„Bylo to hodně o kamení. Na začátku jsem jel raději volněji. V dunách jsem nebyl tak rychlý, jak bych chtěl. Trošku pracovaly nervy. Ale jsme v cíli jako první. Jsme šťastní, protože to byla hezká etapa," řekl Macík.

"Hned na devátém kilometru nebyla zaznamenána v roadbooku taková větší díra od vody. Takže jsem tam letěl, a to tak, že jsem dopadl do ostré protihrany. S motorkou jsem se zastavil a prošlápl jsem si nohy. Celkem dost mě bolí pravá noha a nemohu na ni úplně šlapat. Prvních padesát kilometrů jsem měl mžitky, trvalo, než jsem se z toho nějak vyfoukal. Poté jsem chytl dobré tempo, jedenácté místo je perfektní, skvělé. Jelo se mi dobře jak v dunách tak po pistách. Budu nohu hodně ledovat tu nohu, aby byla v pořádku. Kousnu to," řekl Michek.