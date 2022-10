Nový rallyeový speciál Škody se v závodech představí zřejmě už letos

"Do konce roku bychom chtěli prodat první kusy auta a pak bude na zákaznících, kdy oni s ním vyjedou. Když se podíváme na kalendář, tak nepředpokládám, že v mistrovství světa by to bylo stihnutelné. Tam bude první velký závod v roce 2023," řekl šéf týmu Škoda Motorsport Michal Hrabánek novinářům na neformálním setkání v Myslovicích na Klatovsku.