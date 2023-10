Ogier a další hvězda rallye v utajení testovali na Strakonicku

Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie, úřadující mistr světa a lídr šampionátu Kalle Rovanperä z Finska i aktuálně druhý muž celkového pořadí světového šampionátu Elfyn Evans z Velké Británie přijeli testovat šumavský asfalt, na němž se pojede předposlední závod letošního ročníku MS v rallye (od 26. října).

Více než tříkilometrový úsek mezi Mečichovem a Čečelovicemi byl uzavřen, bezpečnostní opatření kopírovala standardní nastavení soutěžní rychlostní zkoušky. Trasu hlídali maršálové, a třebaže vedení týmu Toyota si vymínilo utajení testu, čas od času se na trati a hlavně také v zázemí týmu objevovali fanoušci. „To se rozkecá, v rallyeové komunitě se o tom okamžitě vědělo,“ citovala tisková zpráva Sředoevropské rallye jednoho z nich, který si přišel mimo jiné i pro podpis závodníků.

Foto: CER/Tomáš Kříž Úřadující mistr světa Kalle Rovanperä z Finska na testu v Česku.

Ti se na testu střídali vždy po dnech. V úterý jezdil Evans, ve středu Ogier, ve čtvrtek Rovanperä, zbytek týmu poslední dva dny testování. „Nechtěli jsme, aby tady byly zástupy fanoušků, i když se tomu úplně vyhnout nedá. Ale test splnil očekávání,“ vysvětloval PR manažer týmu Justin Neumann.

Všichni testovali od rána od půl deváté až do pozdního odpoledne s obědovou pauzou, po níž se věnovali i PR aktivitám či fanouškům, s nimiž se fotili a podepisovali se. „Normálně závodníky od fanoušků i mediálních aktivit při testování držíme spíš zpátky, ale tady toho nebylo moc,“ vysvětloval Neumann.

Testování prý splnilo očekávání. „Bylo to dobré, celý den se auto zlepšovalo, takže teď cítíme hodně sebevědomí. Udělali jsme všechno, co jsme chtěli, takže si slibujeme od závodu hodně,“ nechal se slyšet vedoucí muž šampionátu Rovanperä. Povrch mu seděl a uvědomuje si, že Středoevropská rallye bude náročný závod, neboť je novým v seriálu. „Asfalt je pěkně hladký, ale bude to náročné, protože se podmínky kvůli počasí mohou měnit,“ uvědomuje se Fin.

Podle jeho slov bude důležité si tratě pořádně načíst a připravit se na každou zatáčku či horizont. „Sedí to tady mému stylu jízdy, navíc to bude pro všechny nové a stejné, takže to je velká výzva,“ uvedl Rovanperä.