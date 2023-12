Prokop před Dakarem: Konkurence neskutečně vzrostla, je tu spousta kluků bez zábran, co povalí

Proč ta skepse?

Protože jsem sám překvapený, jak moc jde Dakar v autech nahoru. Konkurence obrovsky vzrostla, najednou je tu 35 skvělých pilotů, kteří to myslí sakra vážně. Násir al Attíja odešel z Toyoty a tam zavládla nervozita, že ztratili takového lídra, proto přibrali spoustu zajímavých a mladých pilotů, kteří povalí. Ano, je otázka, jestli takhle vydrží valit celých 14 dní, protože jsou to kluci, kteří stejně jako motorkáři nemají zábrany. I proto tvrdím, že být v desítce to první týden nepůjde. Ale Dakar je o něčem jiném.

O vytrvalosti, že?

Ano. Už hodně skvělých pilotů si na něm vylámalo zuby, když si mysleli, že je to stejné jako šampionát v rallye a že je po třech dnech vyřízeno. Tak to není. My ale musíme jet s ohledem, že jsme v závodě sami, nikdo nám náhradní díly nedá. Nejsme jako Loeb, který to tam rozválí a za dvě hodiny je u něj asistence. A pak tu chybu za půl Dakaru smaže. Já když propíchám tři kola, tak končím. Nikde se zpoza kopce nezjeví náklaďák, který mi dá nové, protože kluci jsou stovky kilometrů daleko. Ale nebojím se, pořád mám ambici vylepšit šesté místo. Auto je rychlejší, jsem v klidu. Ta skepse platí pro začátek, kdy nemáme na to být v první pětce, desítce.

S nikým na pomoci domluvený nejste?

Víc a víc se to vyhrocuje. Ne, že by se ztrácel duch Dakaru, ale počtem těch kluků strašně narostly ambice. Přicházejí z bugynek, jsou nadržení, takže úplně nespoléhám, že by mi pomohli. Ale jede tam Karel Trněný, s ním i můj spolujezdec z rallye Michal Ernst. Karlovi jsme prodávali náš rozšířený koncept, takže nějaká kamarádská dohoda, že by nám případně pomohl, tam je. Je to spřízněná duše ve startovním poli.

Foto: Flickr Martina Prokopa Automobilový závodník Martin Prokop na Rallye Maroko.

Řekněte víc o novinkách na vašem autě.

Když začnu nevýhodami, tak pořád máme velkou karosérii, a tudíž i velký odpor vzduchu. Na tvaru se nezměnilo tolik, protože rám nezvládneme předělat, to by bylo pro nás moc velké sousto. Vše ostatní jsme se ale snažili vylepšit. Srdcem auta je turbomotor, který s sebou přináší velkou výhodu, že se lépe ovládá, auto jede rychleji, má vyšší výkon, ale… Taky má spoustu nových komponentů, nových trubek, chlazení, nasávání. O to, co je motor lehčí, protože má o dva válce méně, tak jsme víc přidali na váze kvůli chlazení. Pořád platí fyzika, že když máte větší výkon, tak vyrobíte víc tepla. Náš největší problém je motor uchladit. V Maroku, kde jsme motor nasadili poprvé, jsme zjistili, že v dunách se nám auto extrémně přehřívá, tudíž jdeme s výkonem výrazně dolů a nemáme šanci jet rychle.

To nejsou moc dobré vyhlídky před Dakarem?

Mechanici makali, aby to auto lépe uchladili, ale dostali jsme se na hranici možností. Na Dakar však jedeme s tím, že všichni věříme, že to auto bude fungovat. Problém je, když začneme jet pomalu v dunách. Auto jede pořád v plném výkonu, máte hodně plynu, ale začne se hřát, protože aerodynamika nechladí. Největší výzvou tak na Dakaru bude část, kdy jedeme na jihu Saúdské Arábie a hrozí tu venkovní teploty přes třicet.

Na Dakar míří i tovární tým Fordu. Budete nějak spolupracovat?