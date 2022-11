Sbalit dvoje trenky, a hurá na Dakar. A také sto tun náhradních dílů, kuchyni i pračku

Už jen měsíc zbývá do startu Dakaru. České týmy odesílají své miláčky z Marseille do dějiště pouštní rallye. Martin Macík si v kategorii kamionů dělá velké ambice. A přesně ví, co všechno zabalit s sebou, aby se jeho posádka cítila během celého dobrodružství co nejlíp. „Proti stresu nesmí chybět ani sladká odměna - horalky, tatranky a medvídci,“ usmívá se pilot stáje MM Technology. Podívejte se na reportáž v našem videu.

Sto tun náhradních dílů, kuchyně i pračka. Na Dakaru budeme čistí a voňaví, raduje se Martin Macík Video : Sport.cz, MM Technology

Článek Základem je samozřejmě technika. Tým si zvyká na nové oranžové barvy i kamion, který dostal jméno Čenda. „Když Čenda poprvé přijel nalakovaný na oranžovo, vypadalo to, že jedeme na popeláře. Vzadu chyběly pneumatiky, takže měl i stupačky a vypadal dokonale. Teď po dolepení černých prvků, log a kompletního designu je ještě krásnější," říká Martin Macík. Martin Macík v oranžové a s Čendou! Na Dakaru se chce rvát o vítězství, nesmí ale ztratit nářadíVideo : Sport.cz, MM Technology Balení na Dakar je kumšt. „Vezeme třeba celou kuchyň i pračku. Budu si moct vyprat kombinézu, ne jet v jedné půl Dakaru. Takže budeme čistí a voňaví, budeme dobře vypadat," culí se zkušený pilot. Foto: MM Technology Posádka Martin Macík, František Tomášek, David Švanda před Dakarem 2023Foto : MM Technology Nedá mu ovšem, aby si nerýpl do navigátora Františka Tomáška. „Jemu stačí jedna taštička. Sbalí tak tři trička a dvoje trenýrky, a klidně vyrazí," pomlouvá řidič kolegu. „Jíst, spát a chodit na záchod. To jsou základní věci, co potřebujete, abyste mohli během závodu fungovat," shrnuje Macík. Každé přilepšení je ovšem samozřejmě vítáno. Rallye Macík v oranžové a s Čendou! Na Dakaru se chce rvát o vítězství, nesmí ale ztratit nářadí

Reklama