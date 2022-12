Šéf týmu BARTH Racing: Dakar se do Afriky už nevrátí, není tam bezpečno

K Dakarské rallye se dostal náhodou, když ho jeden ze závodníků oslovil ohledně možného sponzoringu. U nejtěžší motoristické dálkové soutěže Michal Burkoň zůstal několik let. Z pozice šéfa pardubického týmu BARTH Racing vyráží už na svůj sedmý ročník. Za tu dobu v pouštních pustinách prožil mnoho dobrodružných situací. „Slavná rallye mě pohltila a nadchla. To prostředí, zázemí a emoce," prohlásil Burkoň, za jehož tým opět pojede jezdec na čtyřkolce Zdeněk Tůma. „Má hodně natrénováno z Afriky, věříme v co nejlepší výsledek."

Je zvyklý, že s dálkovými soutěži hodně cestuje. Na kontě má desetitisíce kilometrů po Jižní Americe, Saúdské Arábii i po Africe. Tam se Burkoň se svým týmem podíval letos poprvé při Afrika Eco Race. Zkušený šéf motoristického týmu a výkonný ředitel skupiny BARTH tak může porovnávat, jaká z destinací je pro závody nejvhodnější. „Krajina a prostředí jsou pro motorsport nejlepší v Africe. Také trasa je tam prý podle jezdců ze všech kontinentů nejnáročnější. Jenže pořád tam není bohužel bezpečno," hodnotil Burkoň. Společně s kolegy zažil v Mauretánii nepříjemný moment. V říjnu na Africa Eco Race, kde byl se závodníkem Zdeňkem Tůmou, ho v asistenčním voze zatkli vojáci se samopaly uprostřed pouště. „Sebrali nám bezdůvodně veškeré doklady a nechali nás ve 45 stupních slunci napospas. Nic nám neřekli, jen něco mumlali a vypadali velmi drsně. To jsem se poprvé na rallye docela bál. Nakonec jsme museli kontaktovat pořadatele, který zařídil přes prezidenta Mauritánie, aby byli vojáci staženi," popisoval Burkoň. Chápe, že se Dakar do Afriky jen tak nevrátí. „V okolí hranic s Mauretánií jsou zaminované plochy, u silnic jsou často vybuchy zničená auta, na výjezdu z hlavního města po nás místní házeli kameny. Celkem chápu, že pořadatel Rallye Dakar, francouzská společnost ASO, se tam nechce vrátit," dodal Burkoň, který nepříjemné situace zažil také v Jižní Americe. „Vážně nám tam onemocněl mechanik Jindra, nevěděli jsme co mu je. Museli jsme ho ihned s Josefem Macháček, který si zase po nehodě na čtyřkolce nepříjemně poranil rameno, přepravit domů. Až v Česku se zjistilo, že mechanik měl života ohrožující zdravotní problém." Za BARTH Racing jezdili závodníci jako David Pabiška, Rudolf Lhotský, Josef Macháček jak na čtyřkolce, tak v buggyně, Boris Vaculík s Martinem Plechatým v závodním autě. Ale v počátcích také Ollie Roučková. „Závodní tým jsem si sám vymyslel, zorganizoval lidi, sehnal finance, techniku, závodníky a během rallye řešil všemožné problémy, které neustále vznikají," poznamenal Burkoň, který na Dakaru testuje každoročně nějaký vůz od importéra značek, který jeho skupina BARTH zastupuje jako autorizovaný dealer. Zároveň se svým synem Richardem natáčí pořady pro televizi ze zákulisí z Dakaru. „V pouštích jsme testovali například VW Transportér, Škodu Kodiaq, dvě generace vozu VW Tiguan, VW Touareg, a nyní v lednu 2023 budeme testovat vůz Cupra Formentor. Tým na Dakar jsem se rozhodl zúžit z více než dvaceti na sedm lidiček," dodal Burkoň, který si Saúdskou Arábii oblíbil. A už vyhlíží nadcházející ročník. „Podstatná část trasy závodu je jiná. Nebude se poprvé začínat v Džiddě, ale v tzv. See Campu, což bude první bivak postavený přímo u Rudého moře. Moře je zde nádherné, ale v lednu to moc na koupání není," poznamenal. BARTH Racing se opět semkne kolem Zdeňka Tůmy, který kvality prokázal třeba na letošním Africa Eco Race. Tam dojel do cíle na 21. místě celkového pořadí. Navíc v letošním ročníku Dakaru skončil ve své kategorii na čtvrtém místě, stal se nejlepším českým závodníkem. „Zdenda má rozhodně kvality a zkušenost na to, aby se dostal na stupně vítězů na Dakaru," naznačil ambice Burkoň.