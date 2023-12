Věřím, že to bude nejtěžší Dakar v Arábii, přeje si matador Pabiška

Bude to už jeho patnáctý start na slavné Rallye Dakar. „A věřím, že se splní to, co ředitel rallye slibuje: že to bude nejtěžší Dakar v Arábii,“ přeje si motocyklista David Pabiška, jehož znovu čeká start v kategorii bez asistence. Tedy motorku si musí po erzetách opravovat sám.

Foto: Archiv Davida Pabišky Motocyklista David Pabiška