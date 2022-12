Zrezivělý hřebík pořád nedrží ve zdi, a tak Macháček jede Dakar i v 65 letech

Už před pěti lety symbolicky věšel svou helmu na zrezivělý hřebík, který si přivezl z dakarské rallye v Jižní Americe. Tehdy Josef Macháček plánoval, že v šedesáti je na čase odejít do závodního důchodu a na slavný pouštní závod se už vypravit jen maximálně v roli poradce. A hle – pětiletka je pryč a z penze není nic, protože před matadorem Macháčkem je nyní 17. účast na Dakaru a od dob věšení helmy na hřebík je to čtvrtý start. „Hřebík vypadl ze stěny a ukázal mi cestu do Roudnice," vysvětloval dříve Macháček.

Foto: Buggyra media Rozjímání Josefa Macháčka na duně...Foto : Buggyra media

Článek V Roudnici totiž sídlí velká stáj Buggyra, která Macháčka před zmíněnými čtyřmi roky zlákala, aby s ní soutěžil v rostoucí kategorii buggyn. Tři roky měl sbírat data a teď, když dcerám majitele stáje Aliyyah a Yasmeen Kolocovým je osmnáct, se měl konečně proměnit v onoho vysněného mentora. Jenže nakonec bude Dakar i s Macháčkem v závodní kombinéze. Rallye Macháček se nakonec představí na Dakaru, nahradil zraněnou Kolocovou Yasmeen kvůli zranění nemůže jet a 65letý kmet, jinak pětinásobný dakarský šampion ve třídě čtyřkolek, byl od začátku prvním náhradníkem. „Těším se na to, že budu v roli závodníka a mentora debutující Aliyyah přímo na trati. Do poslední chvíle jsem doufal, že pojedu. Je to honička, ale určitě se všechno stihne včas a vyrazím v pohodě. První půlka soutěže bude kamenitá, ale moc se těším na druhou a na velké duny," řekl Macháček, jehož navigátorem bude David Schovánek. Macháček býval velkým kritikem Dakaru. Nelíbila se mu někdejší lokace v Jižní Americe i to, že závod přestal být oním ryzím africkým dobrodružstvím a stal se spíš sprintem. Nadcházející ročník, který v Saúdské Arábii startuje prologem na Silvestra, však bude po letech zase drsným testem. A především v druhé polovině soutěže nabídne řadu technických erzet se spoustou dun. „Hlavně mi jde o to, abychom oba s Aliyyah jeli a byli někde vepředu," přeje si Macháček. Podcasty a pořady Podmol o tom, kolik stojí Dakar, svých šroubech v těle i nahém Pabiškovi