Verstappen znovu bez bodů. Pokud chceme bojovat o titul, nesmí se to stávat, řekl naštvaně

Ještě ve 39. kole z celkových 58 byl druhý. Na suverénního Leclerca sice evidentně nestačil, nicméně druhou příčkou by minimalizoval "škody". Navíc když druhý vůz Ferrari s Carlosem Sainzem už byl dávno mimo hru. Na dlouhé rovince ale najednou pohonná jednotka redbullu zahaprovala. Verstappen musel zastavit a honem povolat hasiče, aby zkrotily plameny, které z vozu vycházely.

"Dnešek byl zase špatný. Neměl jsem rychlost, takže jsem věděl, že s Charlesem nemůžu bojovat, a tak nemělo smysl na něj vyvíjet tlak. Jen jsem si hlídal své pneumatiky, protože to vypadalo, že bude snadné udržet druhou pozici," vyprávěl pro britskou televizi Sky. „Jenže závod jsme zase nedokončili, což je docela frustrující a nepřijatelné."

Verstappen nedojel do cíle už v úvodním klání v Bahrajnu. Pak sice vyhrál v Saúdské Arábii, ale teď má znovu nulu. Red Bull pak ze šesti možných letošních dokončení, má jen polovinu. Verstappen je až šestý v pořadí MS a na vedoucího Leclerca ztrácí 46 bodů! A i přes výpadek Sainze má Ferrari v Poháru konstruktérů na Red Bull náskok 49 bodů.

Zda šlo o stejný problém jako v Bahrajnu, netuší. "Nevím. Já jen zastavil auto, tým ho musí dostat zpět do továrny a vyšetřit. Za druhé místo jsme mohli mít dobré body, takže se teď musíme postarat o to, aby se to už neopakovalo."