Máte trenýrky? A můžeme je vidět? FIA chce v F1 kontrolovat piercing i spodní prádlo jezdců

Když to Wittich jezdcům při jejich brífinku před Velkou cenou Austrálie zmiňoval, stala se z toho poněkud školní taškařice dospělých mužů. Však i Christian Horner, šéf stáje Red Bull, s úsměvem říkal: "Já určitě nebudu kontrolovat trenky našich jezdců. To je úkol týmového manažera a dostal jsem od něj spolehlivé informace, že naši piloti chodí naostro. Tak jim to snad nebude dělat problémy."