ANALÝZA: Za propadák Sparty v Záhřebu mohou neviditelné kraje i slabý Olatunji

Přitom Letenským hrálo do karet zemětřesení v chorvatském klubu, kdy se po krachu v předkolech Ligy mistrů pakoval trenér Biščan. Navíc aby Dinamo zalepilo rozpočet, prodalo tři dny před duelem s českým mistrem klíčového obránce Josipa Šutala do Ajaxu a reprezentačního brankáře Livakoviče do Fenerbahce. Přesto na hřišti vládli od první minuty domácí.