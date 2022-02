ANTOŠOVA BŘITVA: Červenka není bůh. Olympiádu vyhraje TÝM, ne on sám

Jsme kamarádi, hráli jsme spolu a strávili spoustu času v autě i autobuse. Nejsem slepý a hluchý, abych nevnímal, že ho příznivci a možná i trenéři v posledních čtyřech letech ignorovali a v některých momentech až nenáviděli. Vygradovalo to světovým šampionátem v Dánsku 2018, kde si připsal jen dvě nahrávky, všichni ho odsoudili a on - nejspíš ani ne tak sám od sebe - přestal reprezentovat.

Když ale teď v poslední době čtu některá média a prognózy, která chrlí, zdá se mi, že Romana najednou zase staví na piedestal a berou ho jako spasitele, který pro Česko zachrání olympijskou medaili a který jako kapitán bude nejlepší z nejlepších. Ano, je to vynikající hráč, kterých máme teď strašně málo. Má medaile z mezinárodních turnajů, ale je to "jen" hokejista, ne bůh! Stejně jako Jarda Jágr nebyl bůh, který by Nagano vyhrál sám, tak ani Roman to v Pekingu neodehraje osamocen.

Když se podívám na tým, jak je složený, je jasné, že po neúspěších na turnajích Euro Hockey Tour se trenér i manažer rozhodli vybrat hráče, kteří jsou ověření, charakterní a kteří budou spolupracovat. A zdá se, že mužstvo je charakterově silné, do čehož mi Roman svou náturou zapadá. Je to frajer, který se 14 let drží na nejvyšší úrovni a 14 let pravidelně boduje. Kam přijde, tam ukazuje, že to umí.