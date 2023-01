ANTOŠOVA BŘITVA: O čtyřce, z níž někdo zahučí do baráže, i o Kalousovi, jenž musí na svazu skončit

Děsivý pro nakonec čtrnáctý tým extraligy je termín baráže, který je stanoven až na 16. dubna. Už loni poslední tým čekal na start prolínací soutěže takhle dlouho a nemusíme se bavit, jak strašně nepříjemná takhle pauza je.

Přemýšlel jsem, co bude v poslední čtvrtině extraligy na spodku tabulky rozhodovat. Nevěřím, že by se některému z oněch čtyř týmů povedl majstrštyk v podobě delší série výher, která by ho posunula tabulkou výrazně vzhůru. A tak bude zásadní najít střelce schopné pravidelně dávat góly a stejně tak mít výborného brankáře.

Foto: Václav Pancer, ČTK Zleva Jacob Dotchin z Kladna a Zdeněk Doležal z Českých Budějovic.Foto : Václav Pancer, ČTK

Na Kladně bude největší tlak a očekávání od Plekance s Jágrem, v Budějovicích od Pecha s Gulašem, kteří by asi náročné situace měli zvládnout. Vary by měli táhnout Rachůnek s Koblasou, Litvínov zase už teď sedmnáctigólový Kudrna se Stránským.

Nejsem schopen předvídat, kdo se nakonec baráži nevyhne protože rozdíl mezi všemi čtyřmi mužstvy je minimální. Přesto si myslím, že Gulaš s Pechem nakonec nastartují Motor k záchraně.

Namočené jsou v boji o záchranu i Mladá Boleslav s Brnem, pořád ale ještě mají dvouzápasový bodový polštář. Jejich kádry se mi navíc zdají trošku lépe poskládané, i když to není nic světového. Umístění Mladé Boleslavi mě však překvapuje, úplně mě ale děsí jen 78 vstřelených gólů za 38 zápasů. To je prostě marast.

Bruslařský klub na sklonku uplynulého týdne jmenoval nástupcem odvolaného hlavního trenéra Čiháka Jiřího Kalouse. Ten přitom dál působí na svazu jako sportovní manažer mládežnických reprezentací od šestnáctky po dvacítku. Tahle pozice je moc důležitá, musí ji dělat nestranný trenér se zkušenostmi, který bude mít dostatek času sledovat mladé hráče.

Nehledám autoritu, ale spíš kouče, který má o tento post zájem a zdálo se mi, že Jirka Kalous je přesně ten typ, který tomu svůj čas věnuje a ví, o čem mluví. Není to nic proti Boleslavi. Chápu, že sháněla trenéra, který jí v závěru sezony dokáže pomoct. Kalousovi angažmá v Bolce sežere spoustu času a nedává tak smysl, aby pokračoval na svazu. Měl by to dělat jiný člověk, obě práce Jirka Kalous prostě nemůže stíhat.

Pro celé Brno musí být obrovské zklamání, v jakém stavu se nachází Kometa. Pro mě jsou ale daleko větším zklamání loni bronzové České Budějovice, které v létě neprošly až zas tak radikální obměnou kádru. Ano, i devátá Kometa je na tom bídně, když se ale bude v závěru snažit, dostane se do předkola, kde má pořád slušnou šanci sezonu ještě zachránit. Kdežto Motor, to je úplně jiná dimenze. Hrál skvěle a najednou je tři body od padáka. O to těžší ten současný pád pro kluky musí být...